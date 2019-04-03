"Artık tek gündemimiz ekonomi olsun"

03 Nisan 2019

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin Antalya genelinde sorunsuz geçmesini sağlayan Antalya halkına, başkan, muhtar ve meclis üyesi adaylarına, siyasi parti üyelerine, basın emekçilerine ve güvenlik güçleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruşlarına teşekkür etti.

Göreve yeni ve yeniden seçilen tüm belediye başkanlarına ve meclis üyelerine başarı dileklerinde bulunan Bahar, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel’e de hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Seçimlerin tamamlanması ile birlikte 4 buçuk yıllık seçimsiz bir sürecin başlamasından iş dünyası olarak büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Bahar, “Artık tek gündemimiz ekonomi olmalıdır” dedi. Türkiye gündeminin bir süreliğine siyasetten arındırılması gerektiğini ifade eden Bahar, “2015 yılında genel seçimleri, 2017 yılında referandumu, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri, 2019 yılında da Mahalli İdareler Seçimlerini gerçekleştirdik. Son dört yıldır neredeyse sandığın kurulmadığı yıl, siyasetin gündem olmadığı tek bir gün yok.

Ekonomi, bu seçim sağanağı ve siyasi çekişmelerin arasında ne yazık ki hep üvey evlat muamelesi gördü. Ekonomimizdeki sorunlar geçici çözümler ile bertaraf edilmeye çalışıldı. Ancak millet olarak gördük ki yapısal reformlar hayata geçirilmeden ekonomimizde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme gerçekleşmeyecek. Daha güçlü bir Türkiye için artık tek gündemimiz ekonomi olmalı, siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar peşi sıra hayata geçirilmelidir” dedi.