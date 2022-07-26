Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti
Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Mardin'de Artuklu ilçesi Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.
AK Partili Tutaşı, yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.