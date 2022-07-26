Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti

Mardin'de Artuklu ilçesi Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

AK Partili Tutaşı, yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.