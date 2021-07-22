Artvin ve Rize sele teslim: Bir kişi göçük altından kurtarıldı

Rize'de sekiz gün önce yaşanan sel felaketinden sonra, Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış nedeniyle yine dereler taştı, yollar kapandı, bazı ev ve iş yerlerini sular bastı.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından Arılı deresi taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanak yağışın sürdüğü kentte mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Köprü ulaşıma kapandı

Ardeşen’de de Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü’nün ulaşıma kapandığı vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği bildirildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" açıklaması yaptı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin de su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

Arhavi'de araçlar suya sürüklendi

Artvin'de de Arhavi ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı. Binaların girişinin kapanması dolayısıyla binalarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştuğu görüldü, tarım arazileri ise zarar gördü.

Arhavi Devlet Hastanesi ile Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığının da giriş ve zemin katlarını su bastı. Çok sayıda aracın ise suya kapılarak sürüklendiği görüldü.

Arhavi ilçe merkezine araç ulaşımını sağlayan köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Göçük altında kalan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız."