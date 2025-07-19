Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kuvvetli rüzgar birçok ev ve iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınada esnaf Zafer Koçak'a ait işletmede de ciddi hasar meydana geldi. İş yerinin bahçesinde bulunan 5 adet kamelya, rüzgarın etkisiyle Baraj köyüne kadar savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.