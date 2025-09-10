Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin’in Hopa ilçesi ile Kemalpaşa ilçesi arasındaki Kopmuş mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlar dünden bu yana Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde çok sayıda heyelana neden olurken, son olarak bu sabah Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, heyelanın meydana geldiği sırada yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.