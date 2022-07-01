Artvin'de kayalar tırların üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişinin vefat ettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerin olaya müdahalede bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, söz konusu güzergahta ulaşım çift yönlü kapalı bulunuyor.