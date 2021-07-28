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Artvin'deki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Murgul'daki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.

Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

 

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