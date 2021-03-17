Artvin'deki yangın kontrol altına alındı: 60'a yakın ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve kısa sürede büyüyerek çok sayıda eve sıçrayan yangının kontrol altına alınığı bildirildi.

Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Artvin Valisi Doruk: Can kaybı yok, 60'a yakın ev yandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangın bölgesindeki incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereiçi köyünün büyük bir yangın yaşadığını ifade etti.

176 hanelik büyük bir köy olan Dereiçi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Yangında 35 bina, 60 civarında hane zarar gördü. Çok şükür yaralı, can kaybımız yok. 25-30 civarında hayvan telefi var. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ancak söndürme çalışmaları da devam ediyor. Burası rüzgarlı bir alan, sürekli rüzgar yön değiştiriyor. İnşallah büyük bir sürpriz yaşamazsak yangını sabaha kadar kontrol altında tutup söndürmeyi, hiç yoksa risksiz hale getirmeyi planlıyoruz."

Doruk, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlatarak, "Mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine dönük AFAD Başkanlığımızca çadırlar gönderildi. 1 milyon lira civarında acil yardım ödeneği gönderildi. Vatandaşımızın her türlü yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını yapıp devletim tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Vali Doruk, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının çıkış nedenin ise henüz netleşmediğini kaydetti.

AFAD, 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini ve yangından etkilenen vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.