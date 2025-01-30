Aşçı otel yangınını anlattı: Alarm çalmadı, yangın tüpü de görmedik!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine dair soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün itibariyle 19 kişi tutuklu.

Tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yaver, mutfakta kahvaltı hazırladıkları sırada bir başka ustanın "Yangın var" diye bağırdığını, bunun üzerine restoran bölümüne baktıklarında yangını gördüklerini dile getirdi.

'Yangın tüpüne denk gelmedim'

Yaver, "Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu" dedi.

Yaver, kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

'Yangın alarmı, su fıskiyesi çalışmadı'

Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Yaver, "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı. Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." savunmasını yaptı.

Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğini ifade etti.