Aselsan 52. sıraya yükseldi, BMC listeye girdi

24 Temmuz 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Küresel olarak takip edilen ABD Merkezli Defence News grubunun hazırladığı, savunma sanayiindeki en büyük 100 savunma şirketi listesine 5 Türk şirketi girdi. Liste’de ilk 50’ye ulaşma hedefi bulunan ASELSAN bir önceki yıla göre 3 basamak yükselerek 52. Sıraya geldi. Listeye ASELSAN yanında, TUSAŞ, STM, ROKETSAN ve listeye ilk kez bu yıl giren BMC ile birlikte 5 Türk şirketi girdi.

BMC hata sonucu ilk yayında yer almadı

Defence News ilk listeyi yayımladığında BMC’ye yer vermedi ancak bir dipnot yayınlayarak, veri girişinde kendilerinin bir hata yaptığını bu nedenle BMC’ye yer veremediklerini belirtti. Bunun üzerine BMC’nin de girişimleriyle kamuoyuna internet sitesinden açıklanan liste güncellendi ve BMC’nin verileriyle ikinci bir 85.sıra açılarak şirkete yer verildi.

Defense100 listesi bir dergi olan Defence News tarafından, şirketlerin sivil satışları hariç bir önceki yıldaki savunma sanayii satışlarına göre sıralama yapılıyor.

Türkiye’nin lider havacılık şirketi TUSAŞ listede 4 basamak gerileyerek 69. Sırada yer buldu. STM de 12 basamak yükselerek 85. Sırada yer aldı. ROKETSAN ise 7 basamak yükselerek 89. Sırada yer buldu. İlk kez listede yer alan BMC’nin ise 554.2 milyon dolar gelirle 85. sıradan giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASELSAN listeye ilk olarak 2006’da girmişti. Listeye göre ASELSAN’ın 2018 savunma cirosu 1,8 milyar dolara ulaştı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün yaptığı değerlendirmede, “Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken ‘Türk Ordusu da bu sistemi kullanıyor’ sözünü altını çizerek gururla söyledik. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

STM cirosunu yüzde 53 artırıp 12 basamak yükseldi

Cirosunu yüzde 53 artırarak 12 basamak birden yükselen STM’nin Genel Müdürü Murat İkinci de yaptığı açıklamada, “STM bugün savunma alanında kendini kanıtlamış bir şirket haline geldi. Ülkemize kazandırdığımız katma değer ve birikimin taşıdığı önemin farkında olarak çalışmalarımıza devam ederken, üretim ve kabiliyetlerimizi yurt dışına ihraç etmek için de ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde doğru adımlarımızı tescillemiş oldu. Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz.” dedi.

Savunma sanayiinde Dünyanın en büyük şirketi bir önceki yılda olduğu gibi Lockheed Martin oldu. Boeing ise güncellenmiş verilerle 2019 listesinde 2. Sıraya geldi. Şirket bir önceki listede 5. sıradaydı. Northrop Grumman da bir basamak yükselerek 3. Oldu. Liste ABD, Rusya ve Çin firmaları ağırlığında oluştu.

Defense 100 listesinin ilk dört sırasını ABD’li şirketler oluşturdu. Çin firmalarının da veri göndermeye başlamasıyla listede daha önce yer almayan çok sayıda Çinli şirketin üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Çin’in uçak ve uzay şirketi Çin Havacılık Şirketi 24.9 milyar Dolarlık satışla 5. sıradan listeye girdi. Listenin 5 ve 22'inci sıraları arasında bu yıl 8 Çinli şirket yer aldı.

Listeye giren Türk şirketlerinin savunma sanayii satışları 1 milyar 792 milyon dolarla ASELSAN, 1 milyar 50 milyon dolar ile TUSAŞ, 564 milyon dolar ile STM, 522 milyon dolar ile ROKETSAN olarak sıralandı.

İlk sırada bulunan Lockheed Martin şirketinin 2018 cirosu 50 milyar 536 milyon dolar olarak yer aldı. Defense 100 listesi sadece savunma sanayii satışlarını kapsıyor. Şirketlerin sivil kullanım satışları dikkate alınmıyor.

Kaynak: AA