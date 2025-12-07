ASELSAN, TOLUN-F'yi tanıttı! Tek sortide iki atış
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F'yi ve sistemin gelişmiş Anti-Jam yeteneklerini gösteren görüntüleri yayımladı. Paylaşımda "Tek sortide iki atış" vurgusuyla mühimmatın operasyonel kabiliyetinin artırıldığı belirtildi. Parçacık etkili harp başlığına sahip TOLUN-F’nin daha yüksek etki gücü sunduğu, KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında bile tam isabet sağlayabildiği ifade edildi.
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F'yi ve gelişmiş Anti-Jam kabiliyetlerine ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOLUN mühimmatına yönelik son geliştirmelere dikkat çekilerek, "Tek sortide iki atış" ifadesiyle sistemin operasyonel kapasitesinin artırıldığı vurgulandı.
Paylaşılan görüntülerde ilk kez görülen TOLUN-F'nin, parçacık etkili harp başlığı sayesinde daha yüksek etki gücü sunduğu belirtildi. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN üretimi KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde, yoğun elektronik karıştırma ortamlarında dahi yüksek hassasiyette vurucu performans elde edildiği aktarıldı.
TOLUN & TOLUN-F Munition Firing Test
