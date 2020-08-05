Aselsan'dan üzücü haber
ASELSAN, bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir çalışanının hayatını kaybettiğini, 9 çalışanının ise yaralandığını duyurdu.
ASELSAN'dan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir çalışanın hayatını kaybettiği, 9 çalışanın ise yaralandığı bildirildi.
ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Bu sabah çalışma arkadaşlarımızı taşıyan servis aracımıza bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda oluşan elim trafik kazasında bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiş, 9 arkadaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz."