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Aselsan'dan üzücü haber

ASELSAN, bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir çalışanının hayatını kaybettiğini, 9 çalışanının ise yaralandığını duyurdu.

Aselsan'dan üzücü haber
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ASELSAN'dan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir çalışanın  hayatını kaybettiği, 9 çalışanın ise yaralandığı bildirildi.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah çalışma arkadaşlarımızı taşıyan servis aracımıza bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda oluşan elim trafik kazasında bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiş, 9 arkadaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz."

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