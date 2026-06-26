Asgari ücret artacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Milyonlarca asgari ücretli temmuzda ara zam beklentisi içinde... Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18 geleceğini düşünüyor. Bu oran emekliye zam olarak dönecek. Peki asgari ücret ile ilgili bir çalışma var mı?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Hükümet kanadından asgari ücret ara zam konusu hakkında bir açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulan bilgiye göre bu sene de ara zam beklenmiyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi durumunda zam ihtimalinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.