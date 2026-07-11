Asgari ücret artacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücretlide ara zam beklentisi iyice arttı... Günler ilerliyor ve çalışanlar çeşitli mecralar aracılığı ile taleplerini iletiyor. Bugün yine sıkça "Asgari ücret artacak mı" sorusu yöneltiliyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümetten 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Genel beklenti bu yıl da bir artış yapılmayacağı yönünde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da konuya dair bir açıklama yapılmadı.