Asgari ücret artacak mı, temmuzda ara zam yapılacak mı?
Emekli ve memur enflasyon rakamlarını beklerken asgari ücret ile çalışan milyonlarda hükümetin gözünün içine bakıyor. Ara zam beklentisi bir hayli yüksek... Temmuz ayının ilk gününde en çok gelen sorulardan biri "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" şeklinde...
Asgari ücret ile çalışanlar temmuz ayında ara zam istiyor. Sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan milyonlar her gelişmeyi yakından takip etmek istiyor. Temmuz ayına girişle beraber "Asgari ücret artacak mı" sorusu revaçta...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücret ile ilgili 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla hükümetten bir açıklama gelmedi. Genel kanı bu yıl da ara zam yapılmayacağı yönünde...
Ergün Atalay'dan çağrı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretin ve 20.000 TL tutarındaki emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek bu rakamların artırılmasını talep etti. Atalay, belirtilen asgari ücret düzeyiyle bir hafta bile geçinilemeyeceğini vurguladı.