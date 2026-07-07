Asgari ücret artacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Emekli ve memura bu ay zam yapıldı. 28 bin lira alan asgari ücretli çalışan kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Hükümetten yeşil ışık bekleyen milyonlar sürekli son gelişmeleri araştırıyor. Peki bir açıklama geldi mi?

Asgari ücret artacak mı?

Hükümetten bugün de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Genel beklenti bu yıl da bir artış yapılmayacağı yönünde...

7 Temmuz 2026 günü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.