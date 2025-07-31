Asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi? Asgari ücrette son durum nedir?

Asgari ücretlinin ara zam beklentisi devam ediyor. Hükümet şu ana kadar olumlu bir sinyal vermezken sürpriz olabileceği umudu çalışanları bekleyişe sürüklüyor. Ayın son gününde de "Asgari ücret artacak mı" sorusu epey yöneltiliyor.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Son kulis bilgilerine göre asgari ücrete ara zam gelmesi beklenmiyor. Hükümetin enflasyon mücadelesi nedeniyle ücretlerde artışa sıcak bakılmadığı biliniyor. 31 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerden olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.