Asgari ücret desteği 2021’de de sürecek

Kabul edilen önergeyle 5510 sayılı kanuna geçici 85. Madde eklendi ve aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenlendi. İşverenler, günlük 2,5 TL, aylık 75 TL tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edecekler, desteğin mali karşılığı ise İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek.

TİSK: Büyük memnuniyet duyuyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin gelir vergisi diliminde bir üst dilime çıkmasıyla oluşan ilave yükün kamu tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Akkol, asgari ücret komisyon çalışmaları sırasında 75 TL’lik asgari ücret desteğinin devamında uzlaşıldığını hatırlatarak, “ İş dünyamızın beklentileri arasında olan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuyla ilgili taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti” ifadesine yer verdi.

Karardan dolayı teşekkür eden Özgür Burak Akkol şunları kaydetti:

“İçinden geçtiğimiz olağanüstü Covid-19 salgını süresince, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, salgının ülkemizdeki ve çalışma hayatımızdaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştı. Salgın ve normalleşme sürecinde, işletmelerimizin de önceliği çalışanlarımızın sağlığından hemen sonra istihdamın korunması oldu. Salgının zorlaştırdığı ekonomik ortamda işletmelerimiz için 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret işveren desteği de çok daha hayati bir noktaya geldi. Bu çerçevede TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemenin işletmelerimize, çalışanlarımıza ve istihdamımıza olumlu katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Biz de, TİSK olarak, üzerimize düşen her konuda gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve istihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”