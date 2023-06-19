Asgari ücret komisyonu bugün toplanacak

Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Bugün saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek.Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

TİSK ve TÜRK-İŞ'in rakamları belli oldu

Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10.100-10.400 TL arasında şekillendi.

TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek istedi. Asgari ücret işveren maliyetinin azaltılması için yeni rakamın yüzde 6'sı oranında destek talebinde bulundu. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta içi 2 Bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi. Desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.

TÜRK-İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti 500 dolar oldu bu da 11.800 TL'ye denk geliyor. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışa dikkati çekti.

Asgari ücrette 3 formül

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18-20 düzeyi dikkate alındığında asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulununuyor bunların arasındaki en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. İstatistiksel olarak da en güçlü seçenek net 11 bin-11 bin 500 TL bandı oldu.

Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunurken, en güçlü seçenekler yüzde 30-35 hesabı oldu. 500 dolarlık teklif kabul edilmesi durumunda ise rakam 11750 TL'nin üzerine yükselecek.

Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, Yüzde 35 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 475 TL, brüt asgari ücret 13 bin 500 TL, Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL olacak.

Asgari ücretin 500 dolar sınırına göre belirlenmesi durumunda ise net ücret 11.800 TL olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması sonrası uzlaşılan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni rakamın Erdoğan tarafından 28 Haziran Kurban Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.