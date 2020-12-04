Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Türk-İş'in asgari ücret konusunda komisyona katılma yetkisi bulunmayan diğer işçi konfederasyonları Hak-İş ve DİSK’le ortak hareket etmeyi planladığı belirtiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğindeki toplantı COVID-19 salgını nedeniyle internet ortamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 TL, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 TL olarak uygulanıyor.