Asgari ücret mesaisi sürerken Meclis kulislerine yansıyan rakam

Nagihan KALSIN

Asgari Ücret Tespit Ko­misyonu’nun, Çalış­ma ve Sosyal Güven­lik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 12:00’da yeniden toplanması kararlaştırılır­ken, hafta sonu Meclis kulis­leri de oldukça hareketliydi.

İktidar cephesinde asgari üc­ret için gerçekleşen ve 2025 yılı hedef enflasyonu arasın­da bir oran dikkate alınarak çeşitli senaryolar konuşulu­yor. Buna göre, asgari ücret zammının yüzde 30-40 civa­rında olabileceği belirtiliyor.

Asgari ücret yüzde 30’luk zamda 22 bin 102 lira seviye­sine yükseliyor. Yüzde 40’lık zam, asgari ücretin yaklaşık 6 bin 800 liralık artışla 23 bin 800 liraya çıkması anla­mına geliyor.

Faturalardan KDV alınmasın

Ancak görüştüğümüz CHP’li kaynaklar, 30 bin li­radan aşağıda bir rakamın asgari ücretli çalışanlar için kabul edilmez olduğu­nu vurgularken, bir yandan da işverenin desteklenerek küstürülmemesi gerektiğini söylüyor. Muhalefet partisi iki tarafı da rahatlatacak bir mekanizmanın hayata geçi­rilmesinin daha iyi olacağını dile getiriyor. Konuştuğumuz MHP’li isimler de asgari üc­retin açlık sınırının üzerinde olmasını istiyor.

Ayrıca toplu ulaşım tarife­lerinin giderek yükseldiği bü­yükşehirlerde işletmelerin çalışanları için servis desteği sağlamasını zorunlu kılacak bir uygulamanın önemine değiniyor. İyi Parti Grubu ise 2025 yılı için asgari ücret tek­liflerinin 28 bin lira olduğunu ifade ediyor. Devletin doğal gaz, su ve elektrik faturaların­dan KDV almaması yönünde de talepleri var.

“Dengeli bir tutar için azami gayret gösteriyoruz”

Öte yandan, önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda­ki bütçe görüşmelerinde ko­nuşan Çalışma ve Sosyal Gü­venlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret, sadece çalışan­larımızın yaşam standartla­rını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağ­lanmasında da kritik bir öne­me sahiptir. Bakanlık olarak bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor, asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işve­renlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağla­mak için azami gayreti göste­riyoruz” diye konuştu.

Temel ekonomik veriler ele alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısı gerçekleştirilecek. Komisyonun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, yarın yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılacak.