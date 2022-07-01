Asgari ücret ne kadar arttı

'Asgari ücret ne kadar oldu' soruları bugün yanıt buldu. Asgari ücrete yapılan ara zam açıklandı. Asgari ücrete 1.247,35 TL zam yapıldı.



Asgari ücret Komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada asgari ücret için hükümete öneriler yapıldı.

Asgari ücret Komisyonu görevini tamamladıktan sonra İspanya'dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Asgari Ücret Komisyonu üyeleri kameraların karşısına geçti ve yeni asgari ücreti açıkladı.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret 5.500 lira olarak açıklandı.

1 Ocak 2023’e kadar geçerli olacak asgari ücret tutarında işverenlere de 100 liralık devlet katkısı sağlandı.

Asgari ücrette yapılan artıştan sonra yeni tablo şu şekilde gerçekleşti:

ASGARİ ÜCRET HESABI 2022/TEMMUZ

-Brüt asgari ücret (Aylık, TL) : 6.471.00

- Net asgari ücret (Aylık, TL) : 5.500,35

- SGK Primi (İşçi Payı yüzde 14, TL) 905,94

- İssizlik Sigortası Primi (İşçi Payı yüzde 1, TL) 64,71

- SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5, TL) 1.003,01

- İssizlik Sigorta Primi (İşveren Payı yüzde 2, TL) 129,42

- İşveren maliyeti (5 puan prim teşviği ile, TL) 7.603,43

Asgari ücret 4 bin 253 lira idi

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 olarak açıklanmıştı. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş seviyesindeydi.

Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyordu.