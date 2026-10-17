Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Yıl sonu yaklaşıyor. Aralık ayında asgari ücret belli olacak. Milyonlar yeni rakamları merak ederken gün geçtikçe "Asgari ücret ne kadar olacak" sorusu hızlanıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yakın zamanda toplanacak. Milyonlar enflasyona ezilmek istemezken güzel bir zam oranı istiyor. Yıl sonu yaklaştıkça "Asgari ücret ne kadar olacak" sorusu sıklaşıyor.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler belirginleşmeye başladı.
Ekonomistler 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekliyor.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Geçen yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleşti. 2026 asgari ücret ise 23 Aralık'ta belli oldu