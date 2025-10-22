Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Toplantı ne zaman?

Yeni yıl yaklaşıyor ve artık ülkenin gündeminde yavaş yavaş asgari ücret yer almaya başladı. işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu geçen gün ilk toplantısını yaptı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda... Her gün yöneltilen soru "Asgari ücret ne kadar olacak" şeklinde...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz paylaşılmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olur?

2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.