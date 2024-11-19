Asgari ücret planını eleştirdi: CHP lideri Özel, Erdoğan'ı 'çarşı-pazara' davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Meclis'teki grup toplantısında ekonomi gündemine değinerek asgari ücrete olası zammı ve hayat pahalılığını eleştirdi.

Özel, asgari ücreti durdurunca enflasyonun durmadığını, hızla arttığını belirterek "Eğer gerçekleşen enflasyon değil hedef enflasyonla asgari ücret arttırılsaymış 6 bin 800 TL olurmuş. Hedefimizi verelim diyor ya 17 bin olan asgari üret bugün 6 bin TL olacakmış" dedi.

Asgari ücrete hedef enflasyon kadar zam verme planının be kadar haksızlık üreteceğini görmek açısından bu rakamın son derece önemli olduğunu aktaran Özel, "Devletin belirlediği her şeye zam yap, sonra asgari ücrete gelince enflasyon artar... Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı. Esnaf korunmalı. Teklifimizi sunacağız. Talebimiz 30, bunun altında da biz yokuz" dedi.

'Haciz yoluyla CHP'yi aciz gösterme yolları...'

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "SGK'yı olur olmaz yalanlarla siz batırdınız falan diyenlerin getirdiği durum ortada. Şu anda yüzde 55'lerde olması gereken tahsilat oranı yüzde 10'a düşmüş. Ankara, İstanbul, Manisa belediyesi ödemediler, şimdi Tayyip Bey diyor ki 'Bizimkiler yedi, CHP hesabı ödeyecek' diyor. Haciz yoluyla CHP'yi aciz gösterme yolları. Elbette zorlanırız, aksamalar yaşanır ama sanmayın ki bu kötülüğü yapınca milletin gönlünden biz düşeriz. Siz böyle yaparsanız oturduğunuz o üst koltuktan siz inersiniz. Bir dönem bizde değildi Süleymanpaşa Belediyesi. Nasıl oldu dedik. Dört arsa verip borçtan düşürmüşler. biz de yapalım o zaman? Bize yok. Üstü camili, trafolu, okullu arsalar teker teker borçtan düşülmüş ama bize yapmıyorlar."

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çarşı ve pazarda fiyatların son halini görmesi için esnaf ziyaretine davet etti. CHP lideri "Son sözüm; yüreği yetecekse Erdoğan'ı pazar yerine götürmek isterim. Orada insanların derdini dinlesin. Tayyp Bey pazara gidemiyorsa sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Sandık orada, erken seçim istiyoruz" dedi.