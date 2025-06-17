Asgari ücret son durum... Asgari ücrete ara zam olacak mı, artacak mı?

Asgari ücret konusu temmuz ayı yaklaşırken kamuoyununun gündeminde... En son 2023'te ara zam yapılan ara zam sonrası bu yıl artış olup olmayacağı merak ediliyor. En son gelen enflasyon rakamları sonrası beklentiler iyice artarken sıklıkla "Asgari ücret artacak mı" sorusuna yanıt aranıyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

17 Haziran Salı 2025 günü itibarıyla Asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten yeni bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu yılda ara zam yapılmayacağı yönünde...

İYİ Partili Çömez'den açıklama

Konu hakkında en son açıklamayı 12 Haziran'da İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez yaptı. Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.

Mayıs ayı açlık sınırının TÜRK-İŞ'e göre 25 bin 92 lira olduğunu kaydeden Çömez, "Eğer enflasyon böyle devam edecek olursa yıl sonuna doğru ne yazık ki asgari ücret açlık sınırının 8 ile 10 bin lira civarında daha altına ya da azına gelmiş olacak ki bu Türkiye'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektir." yorumunu yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, "Mutlaka emekli maaşlarıyla ve asgari ücretle ilgili iktidarın bir adım atması, bir revizyon yapması, buna dair önlemler alması şarttır." dedi.