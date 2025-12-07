Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücretin aralık ayında netleşecek. Komisyonun birkaç oturum sonunda nihai kararı açıklayacak. Kamuoyu özellikle zam yüzdesine odaklanmış durumda. Çalışan kesimde beklenti giderek güçlenirken ilk toplantı tarihini öğrenmek isteyenler "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak" sorusuna cevap ararken "Yeni asgari ücret ne kadar olacak" sorusu da tırmanıyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve yeni tutarın 31 Aralık’a kadar netleşmesi bekleniyor. Henüz kesin bir oran paylaşılmasa da kulislerde farklı senaryolar öne çıkıyor.

Mevcut 22.104 liralık asgari ücret için konuşulan artışlar yüzde 20 ile 30 arasında değişiyor. Bu aralığa göre yeni tutarın 26.524 – 28.735 lira seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor. Refah payı ihtimalinin gündeme gelmesi ile 30 bin lira beklentisi oluşmuş durumda...