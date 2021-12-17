Asgari Ücret Tespit Komisyonu: Pazarlık ücreti değil, ödenmesi zorunlu en az ücrettir

ANKARA (DÜNYA) - 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre asgari ücret 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında günlük 166 lira 80 kuruş olacak.

Oy birliği ile alınan kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu olan bir ücret olduğu belirtilerek, bunun bir pazarlık ücreti olmadığı kaydedildi. Gerekçede, karar verilirken işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtildi.