Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklif edilen rakam açıklandı

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irgat, Asgari ücretle ilgili rakam sorulması üzerine, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik." dedi.

Irgat şunları söyledi:

"İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik.

Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Yeni asgari ücret için belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıklaması bekleniyor.