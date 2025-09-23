Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı açıklandı mı?

2026’ya yaklaşılırken milyonlarca çalışan için en önemli gündem maddesi asgari ücret zammı... Hem çalışanlar hem de işverenler, yeni ücretin belirleneceği toplantıların takvimini merak ediyor. Enflasyona ezilmek istemeyen çalışanlar güzel bir zam beklerken günler ilerledikçe "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusu artıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Hükümet tarafından asgari ücret toplantı tarihi açıklanmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olur?

2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.