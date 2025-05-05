Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

Bugün çalışanların gözü TÜİK'in açıklayacağı nisan ayı enflasyon rakamlarındaydı. Kurum, rakamları kamuoyuna duyurdu. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

Bu gelişme sonrası çalışanlar asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu peş peşe geliyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ilişkin hükümetten bir açıklama gelmedi. Asgari ücrete henüz bir ara zam söz konusu değil. Beklentilere arttıkça resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının şu an için planlanmadığını, ancak enflasyonda beklenmeyen bir olumsuzluk yaşanması durumunda tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Gerek görülürse Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararıyla ara zam yapılabileceğini söyledi.