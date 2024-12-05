Asgari ücret zammı öncesi 'etiket' denetimi: İstanbul’daki gıda ve ihtiyaç ürünleri mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul’da temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlere hız kesmeden devam ediyor. 25 ilçede 45 ekip ile gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle etiket, gramaj ve fiyat uyumluluğu kontrol edildi. Denetimlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulanırken, asgari ücret zammı öncesi fiyat artışlarına geçit verilmediği belirtildi.

“Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor”

Denetimlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, fiyat artışlarının önüne geçmek için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Menteşe, "Bazı işletmelerin asgari ücret zammını öne çekerek fiyatlara yansıtma olasılığını denetliyoruz. Bugün temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını not ettik. Ocak ayında da bu işletmeleri tekrar kontrol edeceğiz," dedi.

Menteşe, Kasım ayında İstanbul genelinde 9 bin 207 işletmenin denetlendiğini ve fiyat etiketlerinde yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmelere ürün başına 2 bin 200 TL ceza uygulandığını ifade etti. Ayrıca su, ekmek, sebze, et gibi 47 ana başlıktaki ürünlerin sıkı takibe alındığını belirtti.

Cezai işlemler sürüyor

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, denetimlerin tüm Türkiye genelinde de aralıksız süreceğini ve tüketiciyi korumak için sıkı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Ocak ayındaki incelemelerle fiyat farklarının detaylı bir şekilde inceleneceği bildirildi.