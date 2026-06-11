Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar enflasyona ezilmemek için temmuz ayında ara zam istiyor. Yüzde 16'ya çıkan enflasyon farkı nedeniyle alım gücünü korumak isteyenler taleplerini dile getirirken sıkça "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu yöneltiliyor.

Temmuzda maaşlara ara zam yapılacak mı?

11 Haziran 2026 Perşembe asgari ücret ile ilgili hükümetten açıklama yapılmadı. Kulislerde bu yıl da bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor. Bazı uzmanlar 6 aylık enflasyon farkının yüksek gelmesi durumunda bir artış olabileceğini belirtiyor.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.