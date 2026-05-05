Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret yükselecek mi?

TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ise 14,64'e çıktı. Bu rakamlar sonrası ara zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle asgari ücretle çalışanlar "Ara zam gelecek mi" sorusuna yanıt arıyor.

Asgari ücret yükselecek mi?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ara zam konusuna da değindi.

Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.