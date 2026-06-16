Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlar artacak mı?
Asgari ücret ile çalışanlar maaşlarına zam bekliyor. En son 2023'te zam alan çalışanlar temmuz ayında ek zam istiyor. Hükümetten adım bekleyen binlerce kişi her gün "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" diye soruyor.
Asgari ücretle geçimini sağlayan milyonlarca çalışan, enflasyon karşısında alım gücünü korumak istiyor. Emekli ve memur temmuz ayında maaşlarına zam alacaklar. Özel sektör çalışanları da maaşlarına zam isterken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusu sık sık yöneltiliyor.
Asgari ücrete zam olacak mı?
16 Haziran 2026 Salı asgari ücrete ara zam konusunda hükümetten açıklama yapılmadı. Uzmanlar bir artış beklemezken 6 aylık enflasyonun belirleyici olacağını savunuyor.
Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.