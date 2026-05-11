Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlara ara zam yapılacak mı?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Enflasyon artarken gündemde maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağı var. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar bir iyileştirme bekliyor. Günler ilerledikçe sıkça gelen soru "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" şeklinde...

Maaşlara ara zam yapılacak mı?

Uzmanlar maaşlara bir ara zam beklemezken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.