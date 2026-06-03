Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlara zam yapılacak mı?

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Asgari ücretli enflasyona ezilmek istemezken temmuzda ara zam beklentisi gitgide artıyor. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olurken çalışanlar da gelecek ay zam yapılmasını istiyor. Peki konu hakkında bir açıklama yapıldı mı?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümetten asgari ücret ile ilgili yeni açıklama gelmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçen hafta yaptığı açıklamada "gündemde yok" demişti.

Uzmanlar enflasyonun seyrine göre temmuz ayında ara zam gelebileceğini tahmin ediyor. Fakat beklentiler bir hayli zayıf.