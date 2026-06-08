Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Maaşlara zam yapılacak mı?

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Yılın ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,64 seviyesine ulaşması, asgari ücret ile çalışanlarda da zam beklentisini oluşturdu. Enflasyona ezilmek istemeyen özel sektör çalışanları sık sık "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" sorusuna cevap arıyor.

Temmuzda maaşlara ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret ile ilgili hükümet kanadından bugün bir açıklama gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor. Bazı uzmanlar 6 aylık enflasyon farkının yüksek gelmesi durumunda bir artış olabileceğini konuşuyor.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.