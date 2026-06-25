Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? Maaşlar artacak mı?
Temmuz ayı yaklaşırken çalışanların gündeminde ara zam var. 5 aylık enflasyon farkının yüzde 16,60'a çıkması beklentileri artırırken asgari ücretli sürekli olarak "Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi" diye soruyor.
Emekli ve memur, temmuzda 6 aylık enflasyon farkı alacak. Milyonların gözü TÜİK'e çevrilmişken asgari ücretli de ara zam olup olmayacağını sorguluyor. Milyonlar hükümetten yeşil ışık beklerken gün geçtikçe artan soru "Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi" oluyor.
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla hükümetten konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılmadı.
Kulislerde de ara zam beklentisi bir hayli zayıf. Temmuz ayında gelecek olan haziran enflasyonu sonrası zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek.