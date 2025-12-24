ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

2026 asgari ücret 23 Aralık Salı günü açıklandı. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarken yeni tutar 28 bin 75 lira oldu. Çalışanlar bu tutarı yeterli bulmazken ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "Asgari ücrete ek zaman gelecek mi" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan ek bir zam ile ilgili yeşil ışık yakmadı.

Ek zam talebi yoğunlaşırken önümüzdeki günlerde hükümetten olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.