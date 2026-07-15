Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi? Asgari ücret artacak mı?

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Asgari ücret konusu gündemden düşmüyor. Milyonlarca çalışan ücretlere zam yapılmasını talep ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından beklentiler artarken peş peşe gelen soru da "Asgari ücret artacak mı" oluyor.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Hükümetten 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Genel beklenti bu yıl da bir artış yapılmayacağı yönünde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da konuya dair bir açıklama yapılmadı.