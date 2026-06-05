Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda maaşlara ara zam yapılacak mı?

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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Emekli ve memurun 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı belli oldu. TÜİK verilerinin açıklanması ile birlikte asgari ücretli çalışan da ara zam yapılıp yapılmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Binlerce kişi "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusunu sıklaştırdı.

Temmuzda maaşlara ara zam yapılacak mı?

Asgari ücret ile ilgili hükümet kanadından bugün bir açıklama gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor. Bazı uzmanlar 6 aylık enflasyon farkının yüksek gelmesi durumunda bir artış olabileceğini konuşuyor.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.