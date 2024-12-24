Asgari Ücrette Son Dakika: Bakan Işıkhan açıkladı! 2025 asgari ücreti belli oldu

Asgari Ücret 2025: Doğrudan 7 milyon çalışan ve binlerce işveren için bağlayıcılığı bulunan, dolaylı olarak ise tüm çalışma hayatını etkileyen asgari ücret görüşmeleri tamamlandı.

2025 asgari ücretini belirleyen Asgari Ücret Komisyonu 10, 16 ve 19 Aralık’ta üç kez bir araya gelirken, dördüncü ve son toplantısını ise sürpriz şekilde bu akşam 20.30’da gerçekleştirdi.

Asgari ücret 2025 ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ettiği görüşmeler sonucunda 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlendi.

Ocak 2025’te yürürlüğe girecek, ilk olarak Şubat 2025’te hesaplara geçecek yeni asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş oldu. 2025 brüt asgari ücreti ise 26 bin 5 lira 50 kuruşa yükseldi.

Asgari ücretin 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Yüzde 30 zam yapılan asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 30 bin 556 lira 46 kuruş olacak. Öte yandan işverene asgari ücret desteği ise 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Bakan Işıkhan toplantı sonrası açıklama yaptı. Işıkhan'ın açıklaması özetle şöyle:

Asgari ücret genel bir ücret seviyesini değil en düşük ücret seviyesini göstermektedir. Hakkaniyetle verilen her ücret işletmelerin de verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak yalnızca bir zorunluluk değil istikrar için de gerekliliktir.

AK Parti iktidarı olarak 22 yıldır sosyal adaleti, emeği ve dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Türkiye ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim.Toplumun tüm kesimlerinin, özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak en önemli hedefimizdir

2025 yılı asgari ücret miktarı %30 artışla net 22.104 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.



Tüm çalışanlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/B2GJXcxnfk — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 24, 2024

Asgari ücret net 22 bin 104 lira

Ücret artışlarının pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemiyoruz. Bu nedenle mali disiplinin korunması ve enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumundayız.

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşverene asgari ücret desteği 700 liradan 1000 liraya çıkardı.

TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı

TÜRK-İŞ, 2025 yılı asgari ücreti için yaptığı teklif sonrası, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmadı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret çalışmalarındaki gelişmeleri değerlendirerek bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, asgari ücretin, işçilerin ve ailelerinin insana yakışır geçim şartlarını sağlamalarına olanak tanıyacak bir seviyede belirlenmesi gerektiği vurgulandı.