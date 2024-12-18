Ashoka Türkiye'nin 3 yıl aradan sonra yeni Fellow’u Nevzat Taşçı oldu

Köklü sosyal girişimcilik ağlarından biri olan Ashoka Türkiye, toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üreten liderleri ve programları desteklemeye devam ediyor. Gençlerin siyasete katılımını artırmak amacıyla Arayüz Kampanyası’na imza atan Nevzat Taşçı’yı üç yıl aradan sonra yeni Fellow’u olarak seçtiğini geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte duyurdu. Nevzat Taşçı bu sayede, eğitimden medyaya, tarımdan ekonomiye kadar farklı alanlarda çalışan Türkiye’de 30’a yakın, dünya çapında ise 4 bini aşkın sosyal girişimcinin yer aldığı küresel bir topluluğun parçası oldu.

Sunuculuğunu Ashoka Fellowları Prof. Dr. Itır Erhart ve Serra Titiz’in üstlendiği programda soruları yanıtlayan Nevzat Taşçı, “Ashoka bana, dünyada binlerce insanın farklı konulardaki sorunlara dertlenerek çözüm üretme çabasını ortak bir zeminde birleştirdiğini gösterdi. Bu ağ, sadece bir destek sistemi değil, aynı zamanda kolektif bir değişim hareketi. Bu sayede artık kendimi yalnız hissetmiyorum. Aksine, birlikte hareket etmenin gücünü daha derinden hissediyorum. Ashoka Fellow’u olarak, gençlerin siyasete katılımı ve temsili konusunda daha büyük bir etki yaratmak için daha fazla ilham ve destek bulduğuma inanıyorum” dedi.

“Fellowlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini destekliyoruz”

Etkinlikteki konuşmasında gençlerin değişim yaratma potansiyelini ortaya çıkarmanın önemine vurgu yapan Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Ezgi Özkök Sefer, “Amacımız, Türkiye’den her yıl daha fazla sistem dönüşümü odaklı sosyal girişimciyi Fellow olarak seçmek ve onları Ashoka’nın değişim topluluğuna katarak desteklemek. Bizim işimiz yalnızca onları desteklemekle de sınırlı değil. Aynı zamanda, değerli Fellowlarımızla birlikte çalışarak herkesin ‘Değişim Öncüsü’ olabildiği bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, gençlerin yetişme yıllarında büyük etkisi olan medya, yayınevleri, kamu kurumları ve eğitim fakülteleri gibi paydaşlarla işbirliği yaparak onların ‘Değişim Öncüsü’ olma potansiyellerini fark etmelerini ve bu rolü benimsemelerini sağlamayı amaçlıyoruz” diyerek toplulukları hakkında bilgi verdi.

Buna göre Ashoka Türkiye, hızla değişen dünyada bütünün iyiliği için herkesin gerekli beceri ve değerlere sahip olduğu bir dünya yaratma vizyonunu benimsiyor. Yeni yıl ile birlikte Fellow seçiminde 25’inci yılına giren organizasyon, topluluğunu büyütürken ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirirken, bireysel ve kurumsal destekçilerinin katkılarıyla yoluna devam ediyor. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, London Business School öğretim üyesi Galya Frayman Molinas ve Aslı Atay’ın yer aldığı bireysel destekçi ağına Joint Idea’nın ortağı, Life Works Labs ve Love Mafia’nın Kurucu Ortağı Eda Çarmıklı da katıldı. Ashoka Türkiye, sistem dönüşümü yaklaşımına sahip sosyal girişimcileri desteklemek için liderlere bireysel destekçi olma çağrısında da bulundu.