“Aşı için soğuk oda ihtiyacını karşılayabiliriz"

İklimlendirme sektörünün koronavirüs aşısının muhafaza edilmesi için gerekli olan -70 derecelik soğutma sistemlerini karşılayabildiğini açıklayan İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, bahar aylarında İstanbul’da yapılan pandemi hastanelerinin hijyenik klima sistemlerini iki ay gibi kısa bir sürede sektör firmaları tarafından üretim ve mekanik montajlarının tamamlandığını dile getirdi. Sektörün pandemi hastanelerine sağladığı ürünlerle bu alandaki dinamik gücünü gösterdiğini ileten Şanal, “Ülkemizde soğuk zincir konusunda yerli sanayimiz gelişmiş durumda. -70 derecede muhafaza odası (soğuk oda) üretimi yapan üreticilerimiz mevcut. Aynı zamanda aşıların iç lojistik esnasında muhafazasına yönelik olarak araç üstü sistemler de yerli sanayimiz tarafından rahatlıkla yapılabilir. Bu tür aşı muhafaza yerlerinin saklama şartları özel koşullar gerektiği için sistemlerin özel tasarımı gerekiyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç belirlemesi yapılır ise sektörün soğuk muhafaza konusunda üretim yapan firmalar sağlık sektörünün ihtiyacını karşılayabilir” dedi.

İhracatta önceki yılı yakalaması öngörülüyor

Sektörün ihracatına da değinen Şanal, bu yıla geçmiş yıllarda olduğu gibi ihracatta yine büyüyerek başlangıç yaptıklarını ifade etti. Ancak mart ayı ile birlikte pandemi kaynaklı dünya genelinde dış ticaret hacminin küçülmesi ile birlikte sektör ihracatının bir önceki yıla göre gerilemeye başladığını hatırlatan Şanal, “Temmuz ayı ile birlikte sektör ihracatımız yeniden toparlanmaya başladı. Özellikle ağustos, eylül, ekim aylarında istikrarlı şekilde güzel bir performans göstererek ihracatımız 2019 yılının ilk 10 aylık verileri ile karşılaştırıldığında yüzde 2,8 oranında azaldı. Kasım ve aralık ayında sonbahar aylarında ihracatta göstereceğimiz artış ivmesi ile 2020 yılını da 4,7 milyar dolar seviyesinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Daralan dünya ticareti düşünüldüğünde mevcut durumu korumuş olmak sektör açısından son derece önemli bir motivasyon olacak” diye konuştu.

Sektör kapasitesinin yüzde 65'ini kullanıyor

İç pazarda yaşanan daralmanın etkisi nedeniyle sektörün yaklaşık yüzde 65 kapasite kullanım oranı ile çalıştığını bildiren Mehmet Şanal, ısıtma alanındaki ihracatın salgın kaynaklı daralması nedeniyle bir önceki yıla göre düşüş göstermesine rağmen, bu yıl yine kombi, radyatör, ticari tip soğutucular, polietilen boru ve ekipmanları ihracatı rakamsal baz da yine ilk sırada yer aldığını duyurdu. Bu yıl özellikle hava filtreleri başta olmak üzere, havalandırma sistemleri ve klima ihracatında bir önceki yıla göre kayda değer oranda artış gösterildiğine dikkat çeken Şanal, “İklimlendirme sektörünün ihracatında her yıl olduğu gibi yine Avrupa ülkeleri ilk sırada yer aldı. İhracat sıralamamızdaki ilk beş ülke Almaya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Romanya şeklinde gerçekleşti” açıklamasında bulundu.