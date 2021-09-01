Aşı karşıtı antrenör COVID-19'dan öldü

Sakarya'da kaleci antrenörlüğü yapan Hüsnü Mutlu sosyal medya hesabından grip olduğunu duyurdu.

Yapılan testler sonucu Mutlu'nun COVID-19'a yakalandığı belirlendi. Tedavisine başlanan kaleci antrenörünün durumu ağırlaşınca Sakarya Eğitim ve Arıştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşı karşıtı antrenör burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hüsnü Mutlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"HADDİNİZİ BİLİN...

Malın birisi, aşı olmayanlar VATANA İHANET ediyorlar ifadesini kullanmış.. Mal oğlu mal, sen KOBAY oldun diye ben de mi kobay olayım.. Sürekli değişime uğradığı söylenen VİRÜSE karşı aşının ne faydası olacak.. Aşı firmaları MİLYAR dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiç bir garanti de vermiyor.. Devletlerde garanti vermiyor, kişi KENDİ İSTEĞİM İLE VURULDUM, HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK OLURSA DA KİMSEYİ SORUMLU TUTMAYACAĞIM diye imza atıyor.. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da KOBAY olmasını istiyorlar..

NOT.. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır.. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor.. Aşı vurulmadım diye de kimsenin Aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur.."