Aşı karşıtları Maltepe’de miting düzenledi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan çok sayıda kişi, Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

Anadolu Birliği Partisi’nin çağrısıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen aşı karşıtları, polis kontrolünün ardından alana giriş yaptı. Alanda bulunan birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maskesiz dolaştığı, bazı vatandaşların ise yüz ya da gaz maskesi taktığı görüldü.

"Plandemi Büyük Buluşma Platformu" adı verilen gruptakiler, aşı karşıtı bazı sloganlar attı. Buradaki bazı vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra bazı dövizler taşıdı.

Platform Sözcüsü Abdurrahman Dilipak, salgın döneminde birçok kişinin şifa bulmak için gittiği hastanede hayatını kaybettiğini iddia etti.

İzole edilmeyen bir virüsün aşısının olmayacağını öne süren Dilipak, "Bill Gates'in fonladığı sıvı başka bir planın parçasıdır. Bu bağlamda küresel güçler kendi çıkarları için bölerek, parçalara ayırdığı kesimlere nasıl maske, mesafe, hijyeni tekrarlatıp sonra aşıda tekrar birleştirdiyse biz de kendi varlığımızı sürdürmek ve geleceğimiz için birleştirmek istiyoruz. Tüm yaşadıklarımıza onun için 'plandemi' diyoruz. Çünkü bu virüsü tespit etmeyen PCR testiyle virüs arıyorlar." şeklinde konuştu.

Salgınla mücadele kapsamındaki bazı uygulamaların hasta haklarına aykırı olduğunu savunan Dilipak, PCR, aşı, maske ve HES kodu zorunluluğunun da kaldırılmasını talep etti.

Etkinlikte, akademisyenler, siyasi parti başkanları, sanatçılar, hukukçular, sendika başkanları, gazeteci ile yazarların da aralarında olduğu çok sayıda katılımcı konuşma yaptı.