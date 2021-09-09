Aşı karşıtlarına kaymakamlık izin vermedi, valilikten onay çıktı

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın önderliğini yaptığı aşı karşıtları, "Özgürlüğün için Plandemi'ye Dur De" çağrısıyla İstanbul Maltepe'de miting yapmaya hazırlanıyor.

Ancak Maltepe Kaymakamlığı, Anadolu Birliği partisi tarafından yapılan miting başvurusuna, toplu yapılacak etkinliklerin koronavirüsün bulaş riskini artıracağı gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin COVID-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir."

İstanbul Valiliği izin verdi

Ancak Anadolu Birliği Partisi, Maltepe Kaymakamlığı'nın ret kararının ardından miting için bu kez İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve gerekli izni buradan aldı. Bugün gün boyu aşı karşıtı mitinge izin verilip verilmediği tartışılırken İstanbul Valiliği izin verildiğine dair duyuruyu paylaştı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ali Özyiğit'in imzasının yer aldığı kararda şöyle denildi:

"Anadolu Birlik Partisi tarafından, 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi bir araya geliyor' çağrısıyla İlimiz Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15:00-18:00 arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istendiği, Valiliğimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır.

Bahse açık yer toplantısı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."