Aşı kartı ve test zorunluluğu başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından COVID-19 nedeniyle yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir." ifadelerini kullandı.