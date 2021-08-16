Aşı olanların yüzde 77'si BioNTech'i tercih ediyor

Araştırma dünyasında öne çıkan online anketlerin daha fazla kişiyle, daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılmasını sağlayan Havucum.com, pandemiye karşı en büyük koz olan aşı ile ilgili gerçekleştirdiği en yeni anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 70'i aşı olduğunu belirtirken, aşı olanların yüzde 77'si de BioNTech'i tercih ediyor.



Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan COVID-19 salgınına karşı tüm dünyada aşılama süreci devam ediyor. Türkiye'de de en az bir doz aşı olanların sayısı 42 milyonu geçerken, 30 milyon kişinin de tüm aşıları tamamlandı. Online anketlerle daha geniş bir kitleye ulaşarak araştırmaların daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleşmesini sağlayan havucum.com da COVID-19 aşısıyla ilgili anket gerçekleştirdi. Şirketin yeni anketine göre katılımcıların yüzde 70'i aşı olurken yan etkilerinden çekindikleri için aşı olmayı düşünmediğini belirtenler de yüzde 12'lik bir kesimi oluşturuyor.



Enfeksiyonun hafif geçmesini sağlayan aşıyı olan katılımcıların yüzde 77'si tercihini BioNTech'ten, yüzde 23'ü de Sinovac'tan yana yapıyor. Ağırlıklı olarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azalmasında önemli rol oynayan aşıyı henüz olmayan ancak olmayı düşünenlerin yüzde 52'si BioNTech, yüzde 26'sı Sinovac'ı tercih ederken, yüzde 22'si ise Türk aşısı olan Turkovac'ı beklediğini belirtiyor.



Konuyla ilgili görüşlerini aktaran havucum.com Kurucu Ortağı Deniz Alpay, “2020'yi pandemiyi geride bırakmamızı sağlayacak gelişmeleri yakından takip ederek geçirdik ve bugün elimizde en önemli koz olan aşı seçeneği bulunuyor. Bu yüzden bu imkanı göz ardı etmemek ve aşıyı olmak gerekiyor. Uzmanların paylaştığı bilgiler de aşı olan bireylerin COVID-19'a yakalanma ihtimalinin düştüğünü ve yakalandığında da enfeksiyonunun etkilerinin çok azaldığını gösteriyor. Dolayısıyla pandemiyi geride bırakmak için ülkedeki tüm bireylerin aşı olması kritik öneme sahip” dedi.